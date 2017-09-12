Саакашвілі обіцяє приїхати до Києва найближчим часом

Позбавлений українського громадянства екс-глава Одеської облдержадміністрації Михеїл Саакашвілі заявив, що приїде до Києва найближчим часом. Про це він сказав журналістам, виходячи зі львівського готелю «Леополіс» разом зі своїм адвокатом для зустрічі з українськими прикордонниками.

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«Я обов'язково приїду в Київ через дні, тижні... Але перед цим я проїду всю Україну», - заявив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі після прибуття в Україну приїхав до Львова, де зупинився у готелі “Леополіс”, що розташований у центрі міста на вулиці Театральній.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.