Журналісти дізналися про мотиви запуску нового телеканалу Прямий

В телеефір на всій території України вийшов новинний канал Прямий, якого на ринку вважають президентським інструментом політичного впливу. Про це йдеться в статті Христини Бердинських у nv.ua. Вона зазначає, що у Прямого - дорога студія в самому центрі Києва: цілий поверх площею 870 кв. м у бізнес-центрі Парус. Більш того, канал зібрав під своїм крилом команду високобюджетних ведучих.

"З того, що видно — ремонт, техніка, співробітники,— це кілька мільйонів доларів [інвестицій]",— вважає Олександр Глущенко, медіаексперт.

Офіційним власником каналу є Володимир Макеєнко, екс-депутат Партії регіонів, в минулому перебував в одній політичній силі з нинішнім українським президентом. Його офіційні доходи, на думку експертів, явно менші тих витрат, які вже дозволив собі топ-менеджмент Прямого, йдеться в статті.

“Канал явно створений під Порошенка. Ми не знаємо точно, хто його купив, але ми розуміємо, що [купили] під президента",— переконана Наталія Лігачова, шеф-редактор інтернет-видання Детектор медіа.

"Ми бачимо перед собою третє дітище однієї і тієї ж команди, і все розвивається за тим же шаблоном",— розповідає Лігачова. Однак, на відміну від 112-го і NewsOne, на Прямому, на її думку, більшою мірою виражено намір створювати електоральний політтехнологічний канал. Концепція новачка, мовляв, побудована на бажанні впливати на певну цільову аудиторію. "Тобто не заробляти гроші, а насамперед впливати",— пояснює експерт.

Як йдеться в статті, на новинному "п'ятачку" (аудиторія близько 2%) вже "топчуться" 112 Україна, NewsOne, 24-й канал, П'ятий, Еспресо TV і ZIK. Ключовою перевагою колишнього Тонісу є те, що він мав 100-відсоткове покриття по країні, а значить, його "спадкоємець" Прямий відразу зміг охопити максимально велику аудиторію.

Нагадаємо, з 24 серпня телеканал "Тоніс" виходить в ефір з логотипом Прямий. Одноосібним власником і кінцевим бенефіціарним власником телеканалу став Володимир Макеєнко.