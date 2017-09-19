Затриманого за земельні махінації депутата Київради відпустили під заставу в 1,4 мільйони

Затриманого за підозрою у відчуженні землі депутата Київради Сергія Кримчака звільнили під заставу у розмірі 1,4 мільйони. Про це повідомив адвокат депутата Ігор Черезов у Facebook.

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Він заявив, що Кримчака звільнили ще вчора. А заставу за депутата внесли його родичі.

Як повідомляв УНІАН раніше, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру депутату Київської міської ради, затриманому напередодні за привласнення трьох ділянок землі комунальної власності.

Депутату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч.3 та ч.4 ст.358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»), ч.2 ст.209 («Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом»), ст.366-1 («Декларування недостовірної інформації») Кримінального кодексу України.