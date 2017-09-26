Скандал навколо закону про освіту: Клімкін пропонує незадоволеним країнам сісти за стіл переговорів

Через мовну статтю закону про освіту міністр закордонних справ України Павло Клімкін пропонує країнам-партнерам сісти за стіл переговорів.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

"Вважаю, що стейтментів (заяв) щодо нового закону про освіту пролунало достатньо. Причому з обох сторін", - сказав Клімкін.

"Всі заяви – це про політику, а не про людей. Маємо сісти разом і зробити так, щоб людям було краще. Щоб кожен почував себе вдома", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня.

Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

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Відповідно до закону, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних установах для отримання освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Встановлено, що особи, які належать до корінних народів, нацменшин України, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

Своєю чергою в Міністерстві освіти і науки України запевнили, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

Сьогодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про намір його країни блокувати зближення України і ЄС через мовні положення закону про освіту.