Росія залишила частину військових у Білорусі після навчань "Захід-2017" – Муженко

Росія залишила свої війська після навчань "Захід-2017" у Білорусі, незважаючи на обіцянки не робити цього. Про це заявив у коментарі Reuters начальник Генштабу України Віктор Муженко.

Читайте такожВійська РФ можуть залишитися в Білорусі після спільних навчань у вересні – Турчинов"У нас є інформація, що вони вивели лише кілька підрозділів із заявлених 12 500 військовослужбовців, з яких нібито 3 000 були росіянами, але там насправді їх було значно більше", – сказав генерал армії.

"Росія продемонструвала, і це була перш за все демонстрація, повернення авіаційних частин – вони знялися в повітря і полетіли на аеродроми Росії. Але ми розуміємо, що для авіації 300-400 км – це відстань, яку можна подолати за дуже короткий час", – сказав він.

На думку Муженка, напруга не зменшилася, а навпаки зростає.

Керівник Генштабу також зазначив, що Київ сподівається на отримання летального оборонного озброєння від США. "Ми очікуємо відповідного рішення, тому що всі переговори закінчилися, а відповідні питання були узгоджені – щодо переліку та типів зброї – і ми очікуємо лише політичного рішення наших країн-партнерів", – сказав він.

Нагадаємо, російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017" відбувалися з 14 до 20 вересня. Офіційно заявлялося, що в них будуть задіяні близько 13 тис. осіб.

19 вересня стало відомо, що під час навчань "Захід-2017" на полігоні "Лузький" під Петербургом вертоліт Ка-52 випадково обстріляв глядачів ракетами, двоє людей опинилися в лікарні.

На останньому етапі навчань було відпрацьовано нанесення масованого ракетно-ядерного удару.