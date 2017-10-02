У Путіна заявили про відсутність планів щодо зустрічі "нормандської четвірки"

У Кремлі заявили, що контактів високого рівня в рамках «нормандського формату» поки не заплановано.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков. «Ні», - сказав Ушаков у відповідь на відповідне запитання.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Того самого дня в Кремлі уточнили, що обговорення питання про розміщення миротворців на Донбасі буде проходити в «нормандському форматі».

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Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

20 вересня президент Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він підкреслив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу включно з кордоном. Також Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша направити технічну оціночну місію в Україну, щоб виробити варіанти безпекової і політичної присутності ООН на Донбасі.