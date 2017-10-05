Комітет ВР з нацбезпеки розпочав розгляд законопроектів щодо Донбасу

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони розпочав розгляд президентських законопроектів щодо державної політики стосовно Донбасу, які подані як невідкладні, а також альтернативного проекту закону групи народних депутатів, із запізненням і без кворуму.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання мало розпочатися о 9.30, але почалося о 10.20.

Засідання відкрив голова комітету Сергій Пашинський. Він сказав, що на засіданні не вистачає кворуму, оскільки відсутній однин член комітету. Проте Пашинський запропонував розпочати представлення поданих законопроектів по Донбасу.

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Станом на 10.40 кворум зібрався. До засідання комітету долучилися депутати Юлій Мамчур, Дмитро Тимчук та Ірина Фріз.

Комітет повинен розглянути президентський законопроект №7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях, який представляє секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

Також депутати мають розглянути альтернативний законопроект №7163-1 від групи народних депутатів, який представлятиме заступник голови парламенту від фракції "Самопоміч" Оксана Сироїд.

Крім того, комітет розгляне ще один президентський проект закону №7164 про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

На засідання прийшло багато народних депутатів, які не є членами цього комітету.

Члени комітету почали обговорення проекту закону №7163 після його представлення Вінником. Народний депутат Тарас Пастух зазначив, що з тексту законопроекту не зрозуміло, коли розпочалася окупація окремих районів Донбасу. Своєю чергою Вінник зауважив, що це питання визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Інший член комітету Андрій Левус вказав, що стаття 7 цього проекту закону легітимізує підписи ватажків терористів під "Комплексом заходів" із виконання Мінських угод. Він запропонував внести поправки до цієї статті і послатися на рішення Ради безпеки ООН щодо підтримки Мінських угод.