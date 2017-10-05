Парубій обіцяє ухвалення законопроекту про визнання Росії агресором

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошує, що розгляд законопроекту, який стосується особливостей державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях, продовжиться і закон про визнання Росії агресором буде ухвалений парламентом.

Читайте такожХаос у президії Ради: як нардепи чубилися через законопроект про реінтеграцію Донбасу (фоторепортаж)Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи з трибуни парламенту.

Коли Парубій став за трибуну, деякі депутати, які блокували президію, почали скандувати: “Закриття!”.

“Я хочу вам повідомити, що ми провели нараду, на якій було визначено, що в законі, який перебуває на розгляді, вилучаються пункти, які посилаються на Мінські угоди. Це норма, яка мала розблокувати засідання Верховної Ради України і це була узгоджена позиція, яку я вам оголосив з трибуни”, - сказав спікер.

Водночас, підкреслив Парубій, трибуна і президія парламенту й надалі заблоковані, що є неприйнятною ситуацією при розгляді законопроекту, в якому Росію мають визнати агресором на рівні законодавчого акту.

Деякі депутати зустріли його слова оплесками.

“Але у зв’язку з цією ситуацією, яка склалася, ми продовжимо розгляд цього законопроекту. Але сьогодні засідання Верховної Ради я оголошую закритим. Я хочу ще раз наголосити, колеги: закон про визнання Росії агресором буде прийнятий в цьому залі”, - сказав Парубій.

Водночас, під час представлення законопроекту секретар Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник повідомив, що в тексті пропонується згадки про Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський Меморандум від 19 вересня 2014 року та “Комплекс заходів” від 12 лютого 2015 року замінити на Резолюцію Ради Безпеки ООН, прийняту у зв’язку з російською збройною агресією проти України в Донецькій та Луганській областях.