Зміни до КПК паралізують роботу правоохоронних органів - експерти

Зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), прийняті парламентом 3 жовтня, паралізують роботу правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявили експерти коаліції "Реанімаційний пакет реформ" (РПР).

Зокрема, член правління "Центру політико-правових реформ" Олександр Банчук зазначив, що згідно з цими змінами органи слідства мають звертатися до судів виключно за місцем реєстрації тієї чи іншої юридичної особи - правоохоронного органу.

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«На практиці це призведе до того, що слідчі всіх районних відділень поліції повинні будуть звертатися з клопотаннями до суду в обласному центрі, а НАБУ – виключно у Солом'янський райсуд Києва. А це, у свою чергу, призведе до суттєвого затягування в розслідуванні справ», - впевнений експерт.

Також він додав, що зміни до КПК передбачають проведення експертиз лише у державних експертних установах, що, з огляду на черги на проведення експертиз, також суттєво ускладнить досудове слідство.

У свою чергу, експерт РПР Володимир Петраковський розкритикував обмеження термінів досудового слідства, передбачене в змінах до КПК. Він наголосив, що в європейській практиці передбачено термін досудового слідства в рамках терміну давності притягнення особи до відповідальності, а не одним роком, як у прийнятих парламентом змінах.

В цілому ж експерти РПР наголосили, що найкращим виходом із ситуації було би ветування президентом окремих положень Кримінального процесуального кодексу, оскільки парламент сьогодні, 6 жовтня, не зміг заблокувати через постанову прийнятий закон.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня перед голосуванням за президентський проект закону щодо проведення судової реформи «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№6232) депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення.

Перед голосуванням за законопроект в цілому голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич зачитав кілька десятків номерів поправок до різних кодексів і законів, до яких запропонував повернутися. При цьому їх суть озвучена не була. Їх було поставлено на голосування пакетом і ухвалено без обговорення.

У Національному антикорупційному бюро України закликали президента Петра Порошенка ветувати ухвалені зміни до Кримінального процесуального кодексу, які, на думку бюро, паралізують роботу органів досудового розслідування.

За словами начальника Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка, ухвалена у рамках судової реформи поправка до Кримінального процесуального кодексу, подана народним депутатом Андрієм Лозовим, призведе до закриття кримінальних проваджень проти високопосадовців та вбивць, оскільки передбачено, що справи, в яких від моменту їх реєстрації особам не повідомлено про підозру, розслідуються терміном до шести місяців з можливістю через суд подовжити цей термін ще на 6 місяців. Якщо впродовж року нікому не повідомлено про підозру - слідчий буде зобов'язаний закрити таку справу.

Також, за словами Горбатюка, змінами до КПК слідчих зобов'язано попереджати про проведення обшуків за винятками, якщо шукають зброю. Крім того, він розповів, що ухвалені у рамках судової реформи зміни до КПК дозволяють ставити свідкам у судах не більш як 10 запитань. "Ті самі 10 питань - це наруга над процесом. Поправка дозволяє ставити не більше 10 питань свідку у судовому засіданні з боку сторін процесу. Якщо більше - ще вже зловживання процесуальним правом. При цьому чітко не прописано, за який період - одне судове засідання чи в цілому за судовий розгляд. Але ж до одного свідка може бути і 100 питань, якщо вони по суті", - наголосив Горбатюк.

Ще однією поправкою передбачено призначення експертиз виключно через суди, що затягуватиме судовий процес, оскільки наразі клопотати про експертизу може адвокат, чи підозрюваний, чи потерпілий.