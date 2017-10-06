Японія прокоментувала продовження особливого порядку місцевого самоврядування на Донбасі

У посольстві Японії висловлюють сподівання, що продовження на рік особливого порядку місцевого самоврядування на Донбасі сприятиме мирному урегулюванню конфлікту. Про це посольство Японії в Україні повідомляє у соціальній мережі Facebook.

"Посольство Японії в Україні вітає прийняття закону, що дозволяє продовжити особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", - наголосили японські дипломати.

Читайте такожУ Франції нагадали про запровадження особливого порядку місцевого самоврядування на Донбасі у два етапи

"Посольство Японії в Україні сподівається, що це сприятиме мирному врегулюванню ситуації на сході України відповідно до Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 6 жовтня, ухвалила закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», внесений президентом України (реєстраційний номер 7164).

За дане рішення проголосували 229 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Даним законом ще на рік продовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який був ухвалений у 2014 році.