Апеляційний суд скасував арешт майна мера Бучі Федорука

Апеляційний суд міста Київ скасував рішення Печерського районного суду міста Київ від 26 липня 2017 року про арешт майна підозрюваного у зловживанні службовим становищем голови Бучанської міської ради Анатолія Федорука та його дружини. Про це йдеться в ухвалі суду від 04 жовтня 2017 року, яка доступна в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Апеляційну скаргу адвоката Мажара О.Є. в інтересах власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7, - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 липня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Войтовича О.М. та накладено арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 та його дружині ОСОБА_7, - скасувати", - йдеться у документі.

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Також суд відмовив накласти арешт на майно, перераховане у клопотанні від 25 липня 2017 року і належить підозрюваному та його дружині.

Згідно з текстом, колегія суддів вважає рішення суду першої інстанції необгрунтованим, оскільки прокурор Войтович звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна пояснив, що метою накладення арешту на майно є відшкодування збитків у цивільному позові в рамках даного кримінального провадження. Однак суд встановив, що у цивільному позові, який планується подавати у майбутньому, не з'ясоване питання співмірності.

"Накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову, який буде поданий у майбутньому, унеможливлює з'ясування питання співмірності майна, на яке прокурор просить накласти арешт та ціни позову, оскільки він ще не поданий зацікавленою особою. Наведені обставини свідчать про відсутність підстав для накладення арешту саме з метою відшкодування збитків завданих у кримінальному провадженні, а іншої мети ініціатором клопотання не зазначено та не доведено доданими до клопотання матеріалами", - зазначено в ухвалі.

Як повідомляв УНІАН 7 серпня 2017 року, Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у зловживанні службовим становищем, зокрема, діючим міським головою міста Буча Київської області. Кримінальне провадження було розпочато за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. За версією слідства, службовці протягом 2002-2015 років незаконно передали у власність земельні ділянки лісового фонду загальною площею понад 80 га, що завдало збитки державі на загальну суму 400 млн грн.

Зазначалося, що ГПУ письмово повідомлено підозрюваних та їхніх захисників про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів, якими володіє сторона обвинувачення.

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У відомстві зауважили, що підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, та зі штрафом від п’ятсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.