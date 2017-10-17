Росія і Угорщина хочуть не допустити набрання законом про освіту в Україні чинності

Росія і Угорщина мають намір не допустити набрання законом про освіту в Україні чинності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявила спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко на зустрічі з головою Держзборів Угорщини Ласло Кевером.

Матвієнко подякувала угорській стороні за підтримку роботи з популяризації російської мови і культури.

Вони торкнулися ситуації навколо ухваленого в Україні закону про освіту, заявивши, що його «дискримінаційні норми» не передбачають «можливості для представників етнічних меншин здобувати освіту рідною мовою».

«Ми діятимемо, щоб спонукати Україну прибрати із закону всі дискримінаційні заходи. Ми не можемо допустити, щоб він набрав чинності» - сказала Матвієнко.

«Закон порушує базові принципи міжнародного права, – заявила вона і нагадала, що Рада федерації одноголосно ухвалила заяву у зв'язку з «утиском прав російськомовних громадян, людей інших національностей» в Україні.

«Ми не можемо не звертати уваги на цей закон. Він грубо порушує європейські конвенції в сфері прав національних меншин, їхніх мов і культури. В Україні проживають мільйони російськомовних співвітчизників. З ухваленням закону про освіту політика витіснення російської мови і зовсім набуває «законних» форм», - стверджує Матвієнко.

У свою чергу, Кевер наголосив на важливій ролі Росії у європейських справах і висловився за необхідність налагодження відносин між РФ і Євросоюзом.

«Сьогодні розв'язати актуальні світові проблеми, конфлікти без участі Росії неможливо», - упевнений він.

За словами Кевера, Угорщині в особі України потрібен «стабільний і врівноважений сусід».

«Закон про освіту свідчить, що, на жаль, сьогодні ця країна є нестабільною. Питання зачіпає нас не меншою мірою, ніж Росію. В Україні проживає 170 тис. угорців. Цей закон унеможливлює навчання дітей угорською мовою. Ми не знайшли жодної здорової причини ухвалення даного документа, крім бажання посилити напругу всередині України», - сказав він.

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За його словами, якщо Київ не змінить позицію, Україна ризикує втратити важливого партнера і союзника в особі Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (стаття 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння низки країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новий закон вводить 12-річну середню освіту, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема, з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив статтю 7 закону на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.

12 жовтня в Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію з рекомендаціями Україні щодо закону про освіту в частині мов національних меншин.