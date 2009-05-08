Ющенко подякував людям, які упорядкували меморіал «Поле пам'яті»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував людям, які упорядкували міжнародний меморіал «Поле пам`яті» на Хмельниччині і збирали інформацію про загиблих у місцевому концтаборі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав сьогодні під час церемонії перепоховання на міжнародному кладовищі «Поле пам`яті» на Хмельниччині останків військовополонених, полеглих під час Другої світової війни.

Президент зауважив, що роль нашого народу у розгромі гітлерівської Німеччини - одна із найзначиміших, і пам`ять про неї має бути для нас вічною і священною.

«Разом з іншими світовими народами ми перемогли ціною величезних втрат і надлюдських зусиль. Ще раз хочу підкреслити - це добре пам`ятає ваша подільська земля. Тут, у 1941 році у кривавих битвах боролись 5 радянських армій. Тут полягли сотні тисяч, а десятки тисяч потрапили у німецький полон», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що понад 150 тисяч людей було закатовано у «Грослазареті-301» - Славутському концтаборі для військовополонених, 85 тисяч - у Кам`янці-Подільському, 81 тисячу - у Проскурові, 30 тисяч - у Шепетівці...

«Тут, на цій землі фашисти знищили в концтаборах, єврейських гетто, гестапівських катівнях майже півмільйона людей, половина з яких було цивільне населення... Майже 80 сіл - спалено, знищено і стерто з лиця землі. Така доля нашого Поділля», - сказав глава держави.

Президент сказав, що наразі встановлено і оприлюднено 18 тисяч імен тих, хто загинув у «Грослазареті-301». Загалом на Хмельниччині виявлено 638 могил масових поховань.

В.ЮЩЕНКО подякував усім, хто протягом останніх трьох років працював над тим, аби крок за кроком впорядкувати меморіал «Поле пам`яті» та зібрати інформацію про загиблих у місцевому концтаборі полонених.

«Сьогоднішнім кроком, переконаний, ми робимо великий чин поваги нашим батькам та дідам», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Ушановуючи жертв «Грослазарету-301» і «Шталагу № 329», ми віддаємо шану всім, хто загинув у боротьбі за нашу Вітчизну, усім розстріляним і спаленим у каральних акціях, замученим як у нацистських, так і сталінських концтаборах. Ми - в неоплатному боргу перед цим поколінням. І є лише один спосіб повернути цей святий борг - свято берегти пам`ять про тих, хто віддав своє життя заради миру наступних поколінь», - підкреслив глава держави.

*** Меморіал «Поле пам`яті» створено в Славуті у 2006 році на місці захоронень померлих у «Грослазареті-301», концентраційному таборі для поранених і хворих радянських військовополонених.

За ініціативи Президента України В.ЮЩЕНКА, під гаслом «Єдина Європа - спільна пам`ять» 2 вересня 2007 року тут відбулося перепоховання останків 122 жертв нацистських концтаборів та 123 жертв таборів НКВС. 2 вересня 2008 року було перепоховано останки 993 радянських військовополонених, загиблих у німецькому концтаборі у Вінниці, та 226 військовополонених німців, померлих у таборі НКВС у селищі Пуща-Водиця.