Повідомляється, що Китай порадив Росії обговорити з США мирне врегулювання війни в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Про це повідомило The Guardian.

Відомо, що під час розмови вони обговорили ситуацію в Україні. За повідомленням Reuters, Сі заявив, що Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам. Сі вважає, що для подібних складних питань не існує простих рішень. Він також зазначив, що Китай радий бачити, що Росія і США підтримують контакти.

"Китай хотів би бачити, щоб Росія і США підтримували контакти, поліпшували свої відносини і сприяли політичному врегулюванню війни в Україні", – цитує Сі державна телекомпанія CCTV.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, що по інформації газети The Times, Путін, Сі та президент США Дональд Трамп можуть зустрітися в Китаї на початку вересня.

Обговорювалися і більш ранні терміни зустрічі. Нібито, вони могли зустрітися в Римі вже наступного тижні. Хоча у росЗМІ заперечують саму можливість зустрічі в Європі. У Росії просувають ідею викликати Трампа в ОАЕ на зустріч з Путіним.

Як писало WSJ, Путін вправно веде перемовини із американськими президентами вже понад 20 років. Видання пише, що під час розмов з Тармпом цього року між ними не було жодної сварки, а розмови при цьому тривали годинами.

