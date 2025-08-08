Він закликає Україну піти на поступки, поки РФ не захопила більше.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Російська Федерація не програє війну проти України, оскільки ця поразка "занадто дорого обійдеться всім".

В інтерв'ю кореспонденту журналу Time він сказав, що взаємні поступки та "розумні" переговори можуть призвести до того, що Росія "ніколи більше не буде воювати з Україною". Також він почав запевняти, що Москва не планує воювати з НАТО, якщо ті "якихось дурниць не накоять":

"Поразки у Росії не буде. Поразка дуже дорого обійдеться всім нам. Вам перш за все. У тому числі людям за океаном. Тому у ядерної цієї країни перше місце за ядерним запасом. Поразки не буде. Не буде! А ось Україна може зазнати поразки. Не треба цього допускати. Давайте домовимося зараз".

Також Лукашенко погрожує, що обстановка на фронті може змінитися так, що лінія розмежування проходитиме по Дніпру, а російські загарбницькі війська окупують Київ.

"Ось чого треба побоюватися, що можете втратити всю Україну. А взагалі її можуть розділити: Угорщина шматочок забере, Польща - вона вже руки потирає Західну Україну прихопити і так далі. І залишиться якась смужка", - заявив він.

Роль Білорусі у війні

Білорусь відіграє важливу, хоча й непряму роль у війні Росії проти України. З перших днів повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року режим Лукашенка фактично виступив союзником Кремля, хоча офіційно Білорусь не оголошувала участі у бойових діях.

Лукашенко систематично виправдовує російський напад на Україну та заявляє про нібито підготовку нападу країн Заходу на Білорусь.

Територія країни була використана як плацдарм для наступу російських військ. З Білорусі запускалися ракети й дрони по українській території, а її аеродроми та логістична інфраструктура обслуговували російські війська.

Хоча білоруська армія не бере безпосередньої участі у бойових діях, країна регулярно проводить спільні з Росією військові навчання поблизу кордону з Україною.

Білоруські партизани проводили акції саботажу на залізниці, намагаючись ускладнити постачання військових ресурсів з Росії. А опозиція в еміграції засуджує дії Лукашенка та виступає на підтримку України.

