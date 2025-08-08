Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Російська Федерація не програє війну проти України, оскільки ця поразка "занадто дорого обійдеться всім".
В інтерв'ю кореспонденту журналу Time він сказав, що взаємні поступки та "розумні" переговори можуть призвести до того, що Росія "ніколи більше не буде воювати з Україною". Також він почав запевняти, що Москва не планує воювати з НАТО, якщо ті "якихось дурниць не накоять":
"Поразки у Росії не буде. Поразка дуже дорого обійдеться всім нам. Вам перш за все. У тому числі людям за океаном. Тому у ядерної цієї країни перше місце за ядерним запасом. Поразки не буде. Не буде! А ось Україна може зазнати поразки. Не треба цього допускати. Давайте домовимося зараз".
Також Лукашенко погрожує, що обстановка на фронті може змінитися так, що лінія розмежування проходитиме по Дніпру, а російські загарбницькі війська окупують Київ.
"Ось чого треба побоюватися, що можете втратити всю Україну. А взагалі її можуть розділити: Угорщина шматочок забере, Польща - вона вже руки потирає Західну Україну прихопити і так далі. І залишиться якась смужка", - заявив він.
Роль Білорусі у війні
Білорусь відіграє важливу, хоча й непряму роль у війні Росії проти України. З перших днів повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року режим Лукашенка фактично виступив союзником Кремля, хоча офіційно Білорусь не оголошувала участі у бойових діях.
Лукашенко систематично виправдовує російський напад на Україну та заявляє про нібито підготовку нападу країн Заходу на Білорусь.
Територія країни була використана як плацдарм для наступу російських військ. З Білорусі запускалися ракети й дрони по українській території, а її аеродроми та логістична інфраструктура обслуговували російські війська.
Хоча білоруська армія не бере безпосередньої участі у бойових діях, країна регулярно проводить спільні з Росією військові навчання поблизу кордону з Україною.
Білоруські партизани проводили акції саботажу на залізниці, намагаючись ускладнити постачання військових ресурсів з Росії. А опозиція в еміграції засуджує дії Лукашенка та виступає на підтримку України.