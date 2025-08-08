Станом на кінець липня вітчизняний парк транспорту групи BEV оцінювали у більш ніж 178 тис машин.

Сумарний обсяг сегмента електричних авто за підсумками липня цього року становив 9,7 тисячі одиниць, що на 9,8% більше, ніж було у червні 2025-го, та на 41,1% більше за показники минулорічного липня. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

"‎9716 електромобілів сумарно – це історичний рекорд обсягів для нашого ринку"‎, − кажуть фахівці.

Таку динаміку пов’язують із подорожчанням пального на АЗС, загальним зростанням інтересу до електромобілів, а також наближенням розмитнення з ПДВ, яке запланували на 1 січня наступного року.

У структурі сегмента переважають імпортовані електромобілі з пробігом, частка яких становить 53%. Далі йдуть внутрішні перепродажі (31%) та нові електричні авто (16%).

Загалом станом на кінець липня вітчизняний парк транспорту групи BEV оцінювали на рівні 178 тисяч одиниць, хоча ця цифра не ураховує промислові електрокари, тролейбуси та рейкові машини.

Лідером українського парку електромобілів виступає бренд Tesla, на який припадає 19,9%. Одразу за нею йдуть Nissan (19,4%) та Volkswagen (12,8%).

Фахівці Інституту досліджень авторинку прогнозують подальше зростання популярності електричних авто. Альтернативної точку зору дотримується головний редактор "Авто-24" Сергій Матусяк, який вважає, що у наступному році ринок BEV суттєво впаде.

"Інтеграція європейських оцінок чутливості ринку до стимулів та української специфіки (масштаб пільг ~30%+, домінування вживаних авто, нижчий ВВП) дозволяє прогнозувати різке падіння ринку BEV у 2026 році (потенційно на 50–70%+)", – зазначає спеціаліст.

При цьому, за його словами, у 2027–2030 роках можливе повільне відновлення.

