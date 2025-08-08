Імпорт Китаєм товарів із Росії в липні зріс до найвищого рівня з березня.

Китай заявив, що його імпорт російської нафти виправданий, відкинувши погрози США щодо нових мит після того, як Вашингтон запровадив вторинні санкційні мита проти Індії за купівлю енергоносіїв у Москви, пише Bloomberg.

"Ведення Китаєм нормального економічного, торговельного та енергетичного співробітництва з усіма країнами світу, включно з Росією, законне та правомірне. Ми й надалі вживатимемо розумних заходів для забезпечення енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", – цитує видання заяву МЗС Китаю.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що може покарати Пекін додатковими тарифами через закупівлі російської нафти, додавши: "Таке може статися".

Водночас його головний радник Пітер Наварро применшив ймовірність нових мит на китайський експорт, зазначивши, що це підвищення "може зашкодити США".

Відповідаючи на запитання про коментарі Трампа, міністр фінансів Скотт Бессент сказав у ефірі Fox News, що тарифи проти Китаю через закупівлі нафти "можуть у якийсь момент опинитися на порядку денному".

Зазначається, що імпорт Китаєм товарів із Росії в липні зріс до 10,06 млрд доларів – найвищого рівня з березня. Однак загалом від початку року цей показник все ще на 7,7% нижчий, ніж за аналогічний період 2024 року.

Bloomberg пише, що відносини між США та Китаєм дещо стабілізувалися після того, як сторони домовилися призупинити запровадження надвисоких мит, намагаючись досягти угоди. Цього тижня Трамп заявив, що він "дуже близький" до укладання домовленості з Китаєм про продовження перемир’я, термін якого спливає у вівторок.

Мита Трампа – останні новини

Президент США Дональд Трамп не виключив запровадження 25% мит на китайські товари через закупівлю російської нафти. Він також не виключив оголошення нових санкцій задля тиску на Росію, щоб вона припинила російсько-українську війну.

6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткового мита для Індії в розмірі 25%. У відповідній заяві Білий дім зазначив, що додаткові мита пов'язані із закупівлею російської нафти.

