Члени родини врятувались, всі без поранень.

Під час нічного обстрілу України росіяни розгромили будинок рестораторки Маргарити Січкар у Київській області.

Жінка показала наслідки вибуху в етері Київ24. За її словами, російський "Шахед" вибухнув прямо біля будинку, на рівні першого поверху. Його двигун валявся поруч із дверима, а уламки електроніки були розкидані по двору. Зараз працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій це все зібрали:

"Будинок пошкоджений просто максимально, всюди пішли тріщини. Вилетіли всі вікна, двері. Машини немає".

За її словами, увесь будинок повністю засипаний уламками скла. Члени родини не зазнали поранень завдяки тому, що встигли забігти на сходи, прямуючи до підвального приміщення. Січкар каже, що навіть зараз здригається, коли згадує вибух.

Підприємиця також додає, що домашні улюбленці, хоч і втекли після атаки, але виявились цілими та неушкодженими. Вона сказала, що вже приходила комісія, яка фіксувала пошкодження майна.

"Будинок будемо відбудовувати заново. Машина моя непридатна, вона точно на метлобрухт", - констатувала рестораторка.

Атака на Україну 8 серпня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Росія атакувала Україну, запустивши понад сотню дронів. В результаті цього нападу у різних регіонах постраждали люди, зруйновано житлові будинки.

Зокрема повідомлялось, що на Київщині зруйнована теплиця з тисячами троянд, відомо про трьох постраждалих. Також пошкоджено приватні будинки та садочок.

Крім того, руйнування фіксували на Одещині та у Сумах. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про влучання 26 дронів у десяти локаціях, а також падіння збитих на восьми локаціях.

