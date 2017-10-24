Ситуація в захопленому Святошинському суді: націоналісти заявили про отруєння кількох людей газом

Лідер добровольчого руху ОУН Микола Коханівський разом із прихильниками наразі перебуває у приміщенні Святошинського районного суду Києва, де він разом зі своїми прихильниками забарикадувався в очікуванні штурму з боку силовиків.

Про це йдеться в прямій трансляції, яку веде з місця подій журналіст «Громадського» Богдан Кутєпов на своїй сторінці у Facebook.

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Біля будівлі суду знаходиться кілька екіпажів патрульної поліції і "швидкої". За словами націоналістів в залі суду, кілька людей отруїлися газом, який розпорошили співробітники поліцейського спецназу.

До суду прибули нардепи Ігор Мосійчук, Ігор Луценко та інші політики.