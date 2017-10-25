Порошенко привітав "хорошого друга України" з обранням на посаду голови Бундестагу

Президент України Петро Порошенко привітав міністра фінансів Німеччини Вольфганга Шойбле з обранням на посаду голови Бундестагу.

Про це йдеться у повідомленні глави української держави у Twitter.

"Щиро вітаю Вольфганга Шойбле як нового президента Бундестагу Німеччини", - написав Порошенко.

Президент зауважив, що Шойбле заслужив визнання як широко відомий і досвідчений політик, та назвав його хорошим другом України.

Як повідомляє Deutsche Welle, новим головою німецького парламенту Шойбле обрано у вівторок, 24 жовтня, на установчому засіданні Бундестагу.

Читайте такожПрезидент Німеччини приїде у Москву на запрошення Путіна

За кандидатуру 75-річного політика-однопартійця канцлера Ангели Меркель проголосував 501 парламентар з 709 членів нового складу Бундестагу, 173 висловилися проти обрання Шойбле, а 30 - утрималися. Попередній голова Бундестагу Норберт Ламмерт вирішив не балотуватися до парламенту на виборах, що відбулися минулого місяця.

Як повідомляв УНІАН, Шойбле висунула на посаду фракція Християнсько-демократичного союзу (ХДС).