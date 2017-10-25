"Ось так він знову збрехав": блогер заявив, що Саакашвілі не ночував у наметі під Радою (відео)

Екс-президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі не ночував з мітингувальниками в наметі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер Мирослав Олешко.

За його словами, ввечері Саакашвілі перебував заради фото в наметі 20 на території Маріїнського парку.

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"Але ночувати він пішов у хол готелю "Київ", разом з ним два особистих охоронці. До номера готелю його не пустили, оскільки вимагали документи, а він відмовився їх надати", - розповів Олешко.

Зазначається, що о 7 ранку до нього приїхав телеканал NewsOne. Тоді Саакашвілі вийшов на вулицю й заявив, що ночував у наметовому містечку разом з активістами.

"Ось так він знову збрехав. Артист!", - додав блогер.

Раніше екс-президент Грузії, лідер "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі заявив про намір переміститися до учасників акції під Верховною Радою.

"Я хочу просити захисту в моїх лавах, у лавах киян, у пристойних, порядних людей України. Я буду вас захищати, але давайте захищайте мене", - зазначив він.