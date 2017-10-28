Екс-регіонали в Раді заблокували впровадження медреформи (відео)

Медреформа, яку кілька днів поспіль розглядала Верховна Рада і таки проголосувала, тимчасово заблокована, бо її досі не може підписати спікер. Причиною тому є троє народних депутатів, які вимагають скасувати один із законопроектів.

Як йдеться сюжеті ТСН, багатоденну роботу багатьох нардепів, урядовців і фахівців заблокувала одна постанова. Колишні регіонали Ігор Шурма, Михайло Папієв та Олег Мусій вимагають скасувати один із законопроектів, потрібних для медреформи. «Ми вирішили подати цю постанову, бо є грубі процедурні порушення при прийнятті цього проекту», - пояснив Шурма. Мовляв, у залі із голосу вносили понад 80 поправок, за які до цього нардепи не голосували, а в самому законопроекті є одразу кілька порушень Конституції.

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Втім, що цю реформу опонентам вдасться спинити – її прихильники мають великі сумніви. Невідворотним називає закон нардеп Сергій Березенко. «Держава нарешті почала імплементувати по суті європейське законодавство в систему охорони здоров’я», - підтримує його Ірина Сисоєнко. Із реформою українці отримали найголовніше – гарантії. «Збільшення фінансування, стартову зарплату лікарів ми отримали по цьому законопроекту», - пояснює Тетяна Донець.

Нардепи попереджають, що безболісною та легкою реформа навряд чи буде, бо комп’ютеризація, побудова електронних реєстрів, оновлена організація роботи лікарень з пацієнтами займе значний час.

Ще більше в проблемах упевнені ті, хто за реформу не голосував. «Якщо ми подивимося в проект бюджета на наступний рік, то нічого не змінилося. Як було 3% ВВП, так і залишилося. Так звідки візьмуться казкові зарплати в лікарів, звідки візьметься якісна медична допомога», - дивується Андрій Шипко. Він вважає прийнятною цифрою для успіху реформи 7% ВВП та повноцінну страхову медицину.

Розглянути постанову, яка блокує початок медреформи, мають на найближчому засіданні Верховної Ради. Якщо нардепи постанову не підтримають, спікер зможе підписати всі документи та відправити їх на підпис президенту.