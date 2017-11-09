Японія з 1 січня 2018 року спрощує візові вимоги для українців

Японія з 1 січня 2018 року спрощує візові вимоги для короткотермінового перебування громадян України у цій країні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства Японії в Україні.

"З нагоди візиту державного міністра закордонних справ Японії Кадзуюкі Накане у Київ 9 листопада для переговорів з його партнерами в уряді України та для участі в подіях у рамках Року Японії в Україні були визначені заходи зі спрощення візових вимог для короткотермінового перебування для громадян України (власників звичайних закордонних паспортів), які набудуть чинності з 1 січня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

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Буде розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування з діловою метою та культурних і наукових діячів. Також строк дії віз буде збільшено з 3 до 5 років максимум.

У доповнення до існуючих одноразових віз будуть введені багаторазові візи (зі строком дії 3 роки та максимальним строком перебування 30 днів) для короткотермінового перебування з різними цілями, у тому числі туризму.

У випадку самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно буде надавати документи від гаранта.

"З початком дії перерахованих вище заходів очікується поліпшення умов для туристів, підприємців, збільшення числа громадян, які повторно відвідують Японію, подальше зміцнення міжлюдських контактів", - наголосили японські дипломати.