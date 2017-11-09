В МЗС назвали іноземних послів, які вільно володіють українською

Міністерство закордонних справ (МЗС) України заохочує іноземних дипломатів вивчати українську мову з метою кращого розуміння подій, які відбуваються в Україні.

Читайте такожУкраїнські дипломати звернулися до РФ з приводу зникнення двох українців біля Ростова Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС, сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін запросив на обід глав іноземних дипломатичних представництв, які вивчили і вільно спілкуються українською мовою.

Обід був присвячений Дню української писемності та мови, що з 1997 року відзначається щороку 9 листопада в день вшанування пам’яті преподобного Нестора Літописця.

Вітаючи зусилля глав дипломатичних представництв у вивченні української мови, міністр відзначив: «Ми заохочуємо всіх, хто цікавиться Україною, її історією, традиціями, культурою, вивчати українську мову. Це дозволить не лише отримувати інформацію з першоджерел про події, що відбуваються в українському сьогоденні, а й відчути колорит нашої країни через фольклорні матеріали, пісні, вірші, твори відомих письменників».

Учасники обіду мали також нагоду почастуватися стравами сучасної української кухні та поділитися власним досвідом вивчення української мови.

Участь у заході взяли посол Великобританії Джудіт Гоф, посол Канади Роман Ващук, посол Литви Марюс Януконіс, посол Польщі Ян Пєкло, посол Франції Ізабель Дюмон та голова Офісу Ради Європи Мортен Енберг.