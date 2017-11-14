Оголена активістка Femen підпалила бутафорський трамвай біля магазину Roshen у Вінниці (фоторепортаж)
Оголена активістка Femen підпалила декоративний трамвайний вагон біля Roshen.
У Вінниці біля головного магазину Roshen активістка Femen підпалила декоративний трамвай, на якому був напис "Tram to offshore". Про це повідомили у прес-службі руху.
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Зазначається, що приводом для акції стала публікація "райських документів", у яких згадується й Порошенко.
Раніше юридична фірма Avellum, яка є радником президента України Петра Порошенка, назвала безпідставними звинувачення в спробі мінімізації податків при реструктуризації президентської кондитерської корпорації Roshen, яка була передана в «сліпий траст». Про це йшлося у заяві Avellum щодо журналістського розслідування Paradise Papers («Документи з райських островів»).