Рада 5 разів не змогла проголосувати за додатковий вихідний для українців

Верховна Рада України 5 разів не змогла проголосувати за ухвалення закону "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів" (№ 5496), яким 25 грудня визначається як святковий і неробочий день.

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Як передає кореспондент УНІАН, зараз у парламенті тримає обговорення цього питання.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розглядає зміни до законодавства щодо визначення 25 грудня неробочим днем. Також планується розгляд у другому читанні законопроекту змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за злочини проти військовослужбовців.