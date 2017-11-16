Геращенко відреагувала на ідею про білоруських миротворців на Донбасі

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко прокоментувала ініціативу щодо білоруських миротворців на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо ініціатив про введення на Донбас білоруських миротворців.

Говорячи про голосування Білорусі в Третьому комітеті ООН по Резолюції щодо порушення прав людини в окупованому Росією Криму, Геращенко наголосила, що Білорусь “зараз претендує на певну миротворчу історію свою”.

Читайте такожРосія починає нервувати через підтримку іноземними країнами українського бачення миротворчої місії - МЗС

“Білорусь претендує на те, що вона дає нейтральний майданчик для проведення мирних переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі. Очевидно абсолютно, що нейтральність має трішки інше забарвлення, ніж голосувати проти Резолюції по порушенню прав людей — українців, кримських татар в окупованому Криму. Нейтральність не передбачає того, що країна дозволяє іншій країні безкарно красти території і порушувати права людини”, - наголосила перший віце-спікер.

Депутат додала, що якщо країни претендують на нейтральність, то її вони мають так само демонструвати під час важливих голосувань на міжнародних майданчиках.

“І очевидно, ми очікуємо і від Білорусі, і від Казахстану, і від інших країн колишнього СРСР нейтральності в цьому питанні. Якщо вони не можуть проявити іншу позицію, то бодай мають бути нейтральними”, - сказала Геращенко.

Щодо миротворців, вона також зауважила, що це ще “довга пісня”, адже спершу має бути визначено мандат миротворчої місії.

Депутат наголосила, що українська сторона наполягатиме і працюватиме разом з партнерами і союзниками над тим, що миротворча місія не має бути такою, як “гібридна пропозиція Російської Федерації”.

“Миротворча місія має працювати на всій окупованій території, аж до українсько-російського кордону. Так само вона має отримати абсолютно чіткий мандат не охорони СММ ОБСЄ, а впровадження миру, допомога моніторингу ситуації і таке інше”, - наголосила Геращенко і додала, що запит на впровадження миротворчої місії має давати український парламент, а він, за її словами, не голосуватиме за це, якщо у мандаті не буде виписана ключова позиція - “там не може бути росіян”.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада глава МЗС Республіки Білорусь Володимир Макей на спільній прес-конференції в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що Білорусь готова направити миротворчий контингент на Донбас.