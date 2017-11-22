Більшість українців не хочуть нового Майдану, але вважають ситуацію в країні напруженою - опитування

68,2% українців вважають ситуацію в країні напруженою, 59,9% не підтримують організацію нового Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать озвучені сьогодні на прес-конференції в Києві результати загальнонаціонального соціологічного дослідження чотирьох компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень «SOCIS», Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», Центр Разумкова.

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«Переважна більшість українців (68,2%) вважають, що нинішня ситуація в країні є напруженою. Досить значний відсоток (21,9%) назвали її вибухонебезпечною і лише 6,2% опитаних відзначають, що ситуація в країні стабільна», - йдеться в результатах.

Автори дослідження підкреслили, що в Україні прослідковується тренд до вибору населенням здебільшого мирних та не надто радикальних форм протесту. Так, більшість респондентів готові вдаватися до таких форм протестної активності як участь у виборах (58,9%) та підписання петицій та звернень (26,7%).

«Більшість опитаних – 59,9% на даний момент не підтримали б організацію нового Майдану. Лише 9,2% тих, хто готовий особисто взяти участь в новому Майдані. Взяти до рук зброю готові лише 2,9% опитаних», - повідомляється в матеріалах.

Довідка. Загальнонаціональне соціологічне дослідження було проведено з 28 жовтня по 14 листопада 2017 року спільними зусиллями чотирьох соціологічних компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень «SOCIS», Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», Центр Разумкова за підтримки всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України».

Дослідження було проведено методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Вибірка: 20 тис. респондентів в усіх областях України (без врахування АР Крим та окупованих районів Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Статистична похибка вибірки: не більше 0,7% при показниках близьких до 50% та не більше 0,4% при показниках близьких до 10%.