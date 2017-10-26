В Україні збільшується кількість прихильників вступу до Євросоюзу та НАТО (інфографіка)

В Україні збільшується кількість прихильників вступу до ЄС та НАТО: якби відповідні референдуми проводилися у вересні 2017 року, за вступ до Євросоюзу було б віддано 77% голосів, за вступ до Альянсу – 62%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Зазначається, що більшість жителів України підтримують вступ України до ЄС, і порівняно із травнем 2017 року готовність населення проголосувати за вступ України до ЄС зросла: у вересні за вступ до ЄС було б віддано 77% голосів, проти — 23%.

На референдумі щодо вступу до НАТО голоси розподілилися б таким чином: 62% — за вступ України до НАТО, 38% — проти. «Порівняно із травнем цього року, частка людей, які готові проголосувати за вступ України до НАТО, трохи збільшилася», - повідомили у КМІС.

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Водночас вступ України до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном більшість населення не підтримує: якби відповідний референдум проводився у вересні, за вступ до Митного союзу проголосували б 22%, проти — 78%. «Ставлення до інтеграції із Митним Союзом протягом останніх трьох років лишається практично незмінним», - зазначають соціологи.

На запитання про бажаний напрямок зовнішньої політики 53% опитаних висловилися за приєднання України до ЄС, 11% — за приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизії і Вірменії, а 24% вважають, що Україна має розвиватися незалежно, не входячи до жодного із цих об’єднань.

«Порівняно із початком року підтримка проєвропейського курсу трохи посилилася, натомість зменшився відсоток тих, хто назвав бажаним неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу, або приєднання до Митного союзу», - повідомляють соціологи.

***З 16 вересня по 1 жовтня 2017 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3.3%.