Довіру до урядів відновлять реформа держуправління та боротьба з корупцією – декларація "Східного партнерства"

Учасники саміту «Східного партнерства» заявили, що довіру народу до їхніх урядів може бути відновлено через реформу державного управління та боротьбу з корупцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в декларації саміту, ухваленій сьогодні.

«Учасники наголосили, що належне управління на всіх рівнях є ключем для довіри людей їхнім урядам. Виконання реформ в державному управлінні, сфері правосуддя, як і боротьба з корупцією є основою для всіх інших політик у цьому відношенні та важливим для посилення життєстійкості», - наголошується в документі.

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Учасники саміту також погодилися, що «сприяння людській безпеці, яка також залежить від розвитку ефективних, підзвітних, прозорих та демократичних інституцій, зменшить соціальну вразливість».

«Співробітництво та підтримка Євросоюзом реформ сектору безпеки, виконання інтегрованого управління кордонами, боротьба з організованою злочинністю, протистояння гібридним загрозам, торгівлі людьми та екстремізму, в тому числі через міжрелігійний та міжкультурний діалоги, запобігання радикалізації, посилення кібербезпеки та боротьба з кіберзлочинами, посилення запобігання катастрофам покращать здатність партнерів протистояти тиску, перед яким вони стоять», - зазначається в декларації.

Учасники саміту також погодилися щодо важливості ефективної співпраці між зацікавленими країнами-партнерами та відповідними інституціями ЄС у боротьбі з вищезазначеними викликами.

«Учасники саміту підкреслили важливість поглиблення, де це можливо, діалогу у секторі безпеки та співробітництва у сфері спільної політики безпеки та оборони і привітали цінний внесок партнерів у місії та операції, які проводить Євросоюз», - наголошується в документі.