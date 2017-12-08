Порошенко у Вільнюсі пообіцяв не допустити дискредитації антикорупційних органів

Президент України Петро Порошенко наголошує, що не допустить дискредитації антикорупційних органів, незалежність цих інституцій має бути гарантована.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайтє у Вільнюсі.

«Я наголосив, що їхня діяльність (антикорупційних органів) проводиться і буде проводитися виключно в правовому полі. Наголошую, що діяльність всіх антикорупційних органів є виключно важливою для подолання корупції в Україні. І я не допущу дискредитації роботи всіх антикорупційних органів, так само як і правоохоронних органів в Україні», - підкреслив глава держави.

За словами Порошенка, також є неприйнятним, коли керівники будь-яких органів правоохоронних, в тому числі антикорупційних «починають грати на політичному полі».

«Вони мають займатися боротьбою з корупцією, вони мають бути незалежними, захищеними від будь-якого політичного впливу... Незалежність інституцій має бути гарантована», - додав президент.