Канада поки не готова обговорювати скасування віз для українців

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Канада не готова до активного діалогу про введення безвізового режиму з Україною, і підкреслила необхідність розробки "дорожньої карти" вимог для отримання безвізового режиму з Канадою за аналогією з вимогами Європейського Союзу, які були передбачені планом дій щодо візової лібералізації. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, "начали разговор о возможности получения безвиза с Канадой".

«Я не вижу сегодня, чтобы была такая полная готовность канадской стороны приобщиться к активному диалогу и выработать "дорожную карту", как мы можем отменять визы в отношении Украины», - сказала она.

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При этом вице-премьер выразила мнение, что в такой «дорожной карте» должны быть учтены выполненные Украиной условия для получения либерализации безвизового режима с ЕС.

"Помимо того у Канады есть свои «маркеры», которые для нее важно видеть в тех странах, которые стремятся к безвизу или имеют безвиз с ней. Поэтому это не бесперспективный вопрос, но это вопрос, который займет несколько лет, я убеждена, что не меньше.

Поэтому нам надо выйти просто на общее видение того, что нам необходимо сделать для того, чтобы иметь такой доступ к путешествиям в Канаду по аналогии с Европейским Союзом", - сказала вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Канада стала выдавать украинцам многократные визы сроком действия 10 лет.

21 сентября 2016 года министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джон Маккалум заявил, что Канада не будет отменять визы для украинцев в ближайшей перспективе.

11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.

В июне 2017 года посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что Канада изучит успех введения безвизового режима между Украиной и ЕС для дальнейшего рассмотрения возможного упрощения визового режима для украинцев.