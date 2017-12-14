Прокуратура планує провести наступного року спецконфіскацію ще 5 мільярдів - Луценко

Наступного року Генеральна прокуратура планує конфіскувати ще 5 мільярдів.

Про це ефірі телеканалу ZIK заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко коментуючи запитання, чи правдиві чутки про те, що насправді гроші Курченка та Арбузова насправді не пішли в бюджет, а з їх рахунків був знятий арешт.

«Кошти організованого злочинного угрупування на чолі з Януковичем були заморожені ще в 2014 році. З того часу ніхто не міг їх спецконфіскувати. Декілька десятків спроб у парламенті провалювалися під різними надуманими приводами людьми, які були пов’язані із оточенням Януковича. Через це було прийняте рішення провести спецконфіскацію в рамках наданих нам законом можливостей. Вони є достатньо вузькі. Але ми змогли пройти в це «вушко для голки», – вважає Луценко.

За словами Генпрокурора, на цей момент у нього є офіційні відповіді від Держказначейства і від банків, в яких були кошти, що всі 1,5 мільярда доларів, списані.

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«Всі кошти знаходяться в розпорядженні держави. Все інше неправда. Більше того, наступного року продовжимо спецконфіскацію ще декількох мільярдів коштів угрупування Януковича. Зокрема в Одесі ми спецконфіскували нафтопереробний завод, який незаконно придбав Курченко», – нагадав Юрій Луценко.

Водночас, Луценко відзначив, що міністерства освоїли лише 5 мільярдів з тих 22 мільярдів гривень, які у червні розподілила Рада.

«В першу чергу освоїло Міністерство оборони і автодор. Якщо говорити політичними термінами, то отсвоєння такої малої суми означає саботаж. Тим не менше, наступного року ми надіємося спецконфіскувати не менше 5 мільярдів. Я буду виступати, аби уряд взяв на себе зобов’язання, щоб ці кошти дійшли до людей», – відзначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Краматорський міський суд ухвалив рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії «Газ Україна-2020» Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

Президент України Петро Порошенко заявив тоді, що конфісковані кошти підуть, в першу чергу, на зміцнення української армії.

22 травня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура робить кроки, щоб засекретити рішення Краматорського міського суду, яким було конфісковано кошти Януковича та його оточення. «Рішення Краматорського суду… Ми дійсно робимо кроки, щоб засекретити дане рішення з метою гарантування безпеки ключового свідка, вірніше не свідка, а особи, яка уклала угоду», - сказав він.

Тоді Луценко заявив, що «жодних юридичних секретів в нас немає, але для нас дуже важливо забезпечити безпеку свідка, тим більше, є вже наступні особи, які допомагають нам йти тим же шляхом щодо інших активів». Він запевнив, що «цей член злочинної організації, який пішов на угоду зі слідством, зголосився на активну участь і отримання грошової винагороди за участь у фіктивному підприємництві та легалізації коштів злочинної організації».