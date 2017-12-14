США закликали РФ припинити атаки на українські міста та погодитися на "дієздатну миротворчу місію"

У Сполучених Штатах Америки закликали Російську Федерацію погодитись на розгортання у Донецькій та Луганській областях дієздатної миротворчої місії.

Про це на брифінгу у Вашингтоні сказала речник Державного департаменту Хезер Науерт, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Вона наголосила, що на сході України продовжуються атаки на об'єкти цивільної інфраструктури.

"Ситуація в Україні, на жаль, зовсім не покращується, і ми знову говоримо про це", - сказала вона.

"Сполучені Штати продовжують бути глибоко стурбованими у зв’язку із загостренням насильства та погіршенням гуманітарної ситуації на сході України. Ще в листопаді ми висловлювали занепокоєння з приводу обстрілів поблизу з життєвоважливою Донецькою фільтрувальною станцією, яка, як і раніше, перебуває під загрозою. І тепер неподалік коксохімічного заводу (в Авдіївці - УНІАН) також відбуваються обстріли з боку керованих Росією сил", - заявила Науерт.

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Вона зазначила, що фільтрувальна станція та коксохімічний завод допомагають у постачанні питної води, електрики та центрального опалення близько 345 тисячам людей.

Науерт назвала абсолютно аморальними дії, що створюють загрозу постачанню води й опаленню житла в розпал зими.

"Керовані Росією сили повинні негайно відійти від їхніх нових позицій довкола фільтрувальної станції. Ми знову закликаємо Росію припинити артилерійські та ракетні атаки на українські цивільні райони та дотримуватися режиму припинення вогню, як це передбачено у Мінських угодах", - наголосила Науерт.

Також вона сказала, що нині гуманітарна ситуація на сході України є найгіршою за останні три роки і продовжує погіршуватися.

"Більш як один мільйон осіб на Донбасі відчувають нестачу харчових продуктів, а кількість жертв серед цивільного населення за останній рік істотно висока. Ми закликаємо Росію вжити негайних заходів з вирішення гуманітарної кризи шляхом відведення її сил та погодитися на дієздатну миротворчу місію ООН. Ми також закликаємо українців вжити більше заходів для полегшення страждань та захистити цивільне населення й критичну інфраструктуру", - заявила речник Держдепартаменту.

"Сполучені Штати залишаються відданими забезпеченню довготривалого миру на сході України за допомогою повного втілення положень Мінськ угод. Проте, як сказав у Відні державний секретар (Рекс Тіллерсон) минулого тижня: "Ми повинні бути чіткими щодо джерела насильства. Росія озброює, готує, очолює та воює на стороні антиурядових сил". Рішення припинити насильство на сході України та забезпечити кращі відносини зі Сполученими Штатами та міжнародною спільнотою повністю залежать від Росії", – наголосила Науерт.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент України Петро Порошенко під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН заявив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

Перед цим президент РФ Володимир Путін висловив згоду на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він заявив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.