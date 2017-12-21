Марчук: росіяни з СЦКК мали можливість впливати на ОРДЛО

Представник України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) утримується за рахунок України. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо свобода".

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"СЦКК утримується за рахунок України, Україна також організовує безпеку офіцерів Центру, які не мають зброї", - повідомив Марчук. Він нагадав, що ця структура була створена за рішенням президентів України та Росії у вересні 2014 року для реалізації Мінських угод.

"Склад СЦКК – це військові, очолювані генералами з України та Росії, причому росіяни мають повноваження втручатися та впливати на ОРДО-ОРЛО, а українські – на українські війська через штаб АТО", - пояснив Марчук.

Він сказав, що коли іде війна і гинуть люди, необхідно домовлятися, як технологічно виконати рішення лідерів «Норманської четвірки». "Велика недовіра сторін продукує і мікроскопічні порушення домовленостей, і принципові", - заявив Марчук.

"Військові з військовими спілкуються. Вони перебувають у Соледарі разом, їхні командири контактують. Наша сторона швидко передає, що з того боку починається обстріл, і наш генерал каже росіянину: слухай, там ваші порушують. І одна справа, коли це ОБСЄ зафіксувала і більш нічого, а друга – коли домовляються. Бо тоді, коли буде навпаки, то також треба буде звертатися", - сказав Марчук.

За його словами, СЦКК дозволяв та давав можливість впливати на ситуацію.

"Не кажучи про такі речі, як розмінування критично важливих об’єктів життєзабезпечення. Щоб розмінувати якийсь об’єкт, який забезпечує, наприклад, водою чи газом тисячі людей по обидві сторони лінії фронту, потрібно звернутися у СЦКК у Соледар, зробити заявку. Тільки СЦКК може забезпечити там режим тиші, бо вони у контакті з військовими, може завезти саперів, розмінувати. Це має колосальне значення для мільйонів людей", - зазначив представник України.

Також він сказав, що тепер СЦКК фактично не діє, бо 75 російських офіцерів із СЦКК залишили лінію зіткнення та спільну базу в Соледарі.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК через «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових.

20 грудня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. За підсумками зустрічі стало відомо, що учасники ТКГ і представники контрольованих Росією бойовиків домовились про перемир’я, що має розпочатися з опівночі 23 грудня.

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що учасники ТКГ виступили за введення дисциплінарних заходів, якщо сторони порушуватимуть "різдвяне перемир'я".