Нанизана на вила дитина й голови на палях: нардепів обурив новий польський пам'ятник (фото)

Співголови депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею Микола Княжицький та Оксана Юринець висловилися щодо нового пам’ятника жертвам Волинської трагедії, який було презентовано днями.

Свій погляд на це вони виклали у спільній заяві народних депутатів, передає ТСН.

У ній ідеться про те, що ініціативу встановлення скандального пам’ятника жертвам Волинської трагедії в Національному парку пам’яті в Торуні депутати розцінюють "як свідому політичну провокацію, що має на меті принизити гідність українського народу, поглибити розбрат та остаточно знищити позитивні результати примирення між нашими народами".

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"Нас особливо обурює неприхований провокативний характер цієї ініціативи. Декілька тижнів тому було запропоновано відзначити Інститутом Пам’ять та ідентичність українців, які рятували поляків під час Другої світової війни. Наразі стало зрозумілим, що ця, нібито, шляхетна ініціатива, має на меті прикрити встановлення згаданого пам’ятника," - вважають депутати.

"Для нас є очевидним те, що такі ініціативи є елементом гібридної війни проти України та всього українського народу, яка роками ведеться в Польщі українофобськими силами та російською V колоною," - додали представники влади.

Та звернулися до усіх, хто має вплив на ситуацію, протидіяти встановленню скандального монумента.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі представили новий пам'ятник Волинської трагедії, вигляд якого обурив експертів з українсько-польських стосунків.

Композиційно монумент зображає стилізованого орла, у якому закомпонований хрест із дитиною нанизаною на вила. Окремі елементи огорожі пам'ятника стилізовані під вогонь, з якого стирчать відрубані і насаджені на палю голови жертв трагедії. На пам'ятнику написані назви населених пунктів Волині, де загинули поляки, а також зазначено роки 1942 - 1947.