Британський журналіст на росТБ жорстко пройшовся по Росії через анексію Криму (відео)

Британський журналіст Оуен Метьюс пройшовся по Росії в ефірі російського телебачення, згадавши окупацію Криму.

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"Я не бачу ніяких причин, чому Росія не повинна належати до цивілізованого світу... Якщо Росія буде дотримуватися елементарних правил цивілізації, наприклад, не брати частини інших країн. Тоді всі абсолютно готові знімати санкції завтра", - заявив Метьюс.

За його словами, РФ намагається покривати свої дії лавиною брехні й заперечувати зроблене. Він також назвав окупацію Росією Криму катастрофічною помилкою.

"Ви зробили катастрофічну стратегічну помилку, порушивши не тільки міжнародні закони, але й втративши Україну... Ви зробили так, що вся Європа стояла проти вас", - підсумував журналіст.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму й Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.