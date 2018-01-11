Абсолютна більшість українців вважає боротьбу з корупцією у країні неуспішною

Абсолютна більшість населення (80%) вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, оприлюднила на прес-конференції в Києві директор фонду Ірина Бекешкіна.

За її словами, 46,1% респондентів вважають боротьбу з корупцією в Україні «повністю провальною», 33,5% - «переважно неуспішною, але є й певні успіхи». Лише 2,5% опитаних вважають, що ця боротьба є «цілком успішною».

При цьому, сказала Бекешкіна, успішність у боротьбі з корупцією вбачають майже 15% опитаних, зокрема лише 2,5% називають цю боротьбу цілковито успішною, а 12,2% - «переважно успішною, але є ще чимало невирішених проблем». Не змогли відповісти 5,7%.

За даними опитування, в якому можна було обирати кілька варіантів відповіді, 35,3% вважають, що практично ніхто активно не бореться з корупцією в Україні.

Учасники дослідження серед активних борців з корупцією називають засоби масової інформації та журналістів (25,6%), Національне антикорупційне бюро України (23,9%), антикорупційні громадські організації (20,6%), саме населення (12,2%), країни Заходу (10,9%).

«До НАБУ, принаймні, загальна певна довіра є, і вона вища, ніж до Національного агентства із запобігання корупції (8,9%), вища, ніж до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (9,7%)… Власне, я думаю, що саме через це корупційна система саме з ними веде дуже активну боротьбу, що ми бачили наприкінці року, що минув», - наголосила Бекешкіна.

Читайте такожПосол ЄС нагадав українській владі про вимоги щодо боротьби з корупцієюЯк сказала експерт, опитані майже зовсім не бачать борцями з корупцією такі державні інституції як Генеральна прокуратура (5,1%), СБУ (6%), поліція (3,1%), суди (2,1%), президент України (3%), уряд, міністерства (2%), Верховна Рада (0,8%), органи влади на місцях (1,9%).

Бекешкіна назвала досить цікавим те, що на запитання "Чи слід законодавчо дозволити для боротьби з корупцією посадових осіб використовувати метод провокування хабара (коли замасковані агенти пропонують хабар службовцю)?" більшість (54,3%) відповіли ствердно, не згодні з цим 25,7%, 20% не змогли відповісти.

Дослідження проводилось 15 - 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

У грудні минулого року повідомлялось, що за результатами дослідження "Реформи в Україні: недороблене і недовиконане", проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, 86% українців вважають боротьбу з корупцією неуспішною.

Як повідомляв УНІАН, населення дуже низько оцінює прогрес реформ в Україні.