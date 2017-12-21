Українців запитали про успіхи у боротьбі з корупцією - більшість бачить "повний провал"

На думку 86% громадян, боротьба з корупцією є неуспішною, причому 60% оцінили її як повністю провальну. Про це свідчать результати дослідження "Реформи в Україні: недороблене і недовиконане", проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

У той же час, лише 9% українців вважають боротьбу з корупцією в Україні успішною, причому повністю успішною – тільки 1%. Більшість українців – 60% – основну відповідальність за неуспішність боротьби з корупцією покладає на президента, 37% – на суди, 42% – на Верховну Раду, 29,5% – на новостворені антикорупційні органи, 25,5% – на старі правоохоронні органи.

Також дослідження показало, що протягом року, що минає, давали хабаря (грошима чи у вигляді подарунків) 17% населення, 14% опитаних відмовилися відповідати на це запитання.

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Разом з тим, лише 13% українців вважають виправданим підвищення зарплат для чиновників, бо це зможе підвищити престиж державної служби та подолати хабарництво. Більше половини населення (54%) певні, що «це нічого не змінить» і ще третина – що «по високу зарплатню підуть ті, кого цікавлять лише гроші, а не ентузіасти». Так само лише 13% вважають, що високі зарплати службовців зможуть здолати корупцію.

8% громадян відповіли, що знають чимало прикладів безкарного викрадання коштів, ще 9% зазначили, що їм відомі один-два таких приклади. 14% із тих, кому стали відомі ці факти, повідомили про це органи влади, проте лише 2% отримали процесуальний статус «викривача», на решту повідомлень реакції не було. Знають про те, що анонімні заяви і повідомлення про корупційні правопорушення підлягають обов'язковій перевірці Національним агентством з питань запобігання корупції і Національним антикорупційним бюро України, 22,5% населення, а 72% про це нічого не відомо.

Дослідження проводили з 23 жовтня по 5 листопада 2017 року. Було опитано 1614 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Як повідомляв УНІАН, населення дуже низько оцінює прогрес реформ в Україні.