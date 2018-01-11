Скільки коштує замовити вбивство: у ГПУ пояснили засекречення справи про "гроші Януковича"

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін пояснив рішення про засекречення вироку Краматорського суду щодо конфіскації "грошей Януковича".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, говорячи про матеріал видання "Al Jazeera", у якому містилося посилання на рішення Краматорського суду, яке уможливило конфіскацію 1,5 млрд дол. США, викрадених у держави екс-президентом України Віктором Януковичем та його спільниками.

"Дуже рекомендував би ретельно проаналізувати саме першоджерело інформації, а саме інформацію, оприлюднену телеканалом "Al Jazeera". Особливо, відео", - сказав Єнін.

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Він звернув увагу на фокус уваги в цьому матеріалі, де "перш за все йдеться про розмах тієї індустрії відмивання грошей у світовому масштабі, в тому числі, на прикладі України".

"Перш за все, наголошується на тому, що зазначена індустрія, - як і фіктивні підприємства, так і топ-чиновники, так і представники банків, так і представники тих чи інших регуляторів, як в Україні, так і в країнах Заходу, дуже добре пристосувалися до правил нормативного регулювання фінансових оборудок", - зазначив представник ГПУ.

"Чому ми ухвалили рішення про засекречення цього вироку? Геть не тому, щоб прикрити когось із посадових осіб чи якихось окремих комерційних структур - їх там сотні. Ми мотивували своє рішення тим, що по переважній більшості зазначених компаній на сьогоднішній день тривають активні слідчі дії. В тому числі, у закордонних юрисдикціях за допомогою каналів міжнародної правової допомоги", - пояснив Єнін.

Крім того, він відзначив питання захисту учасників кримінального процесу.

"Замовити вбивство в цій країні коштує всього-на-всього декілька тисяч доларів. І уявіть собі ті ризики, які бере на себе той чи інший свідок, та чи інша персона, яка йде на угоду зі слідством. Суддя, експерт, кожен учасник кримінального процесу, який бере на себе величезну, не лише юридичну відповідальність, а і перед яким постають величезні ризики фізичного знищення його або членів його сім'ї. Всі вони на сьогоднішній день знаходяться під захистом нашої держави і ми несемо відповідальність за їхню фізичну безпеку", - наголосив заступник генпрокурора.

Єнін також наголосив, що рішення суду є законним, але деталі процесу він розкривати не може. Він зауважив, що це рішення суду є не єдиним, яке дозволило конфіскувати викрадені кошти.

"Цьому рішенню передувало близько 30 вироків щодо інших учасників злочинної групи", - сказав він і додав, що ці справи стосувалися, зокрема, нафтогазової та банківської сфер.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ розповіли про двох українських "претендентів" на "гроші Януковича".