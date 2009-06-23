Литвин запропонував Росії дружити Рахунковими палатами

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що повну та об´єктивну картину того, що відбувається в країні, може дати саме Рахункова палата.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час зустрічі з головою Рахункової палати Російської Федерації Сергієм СТЕПАШИНИМ напередодні ХХХV засідання Ради керуючих EUROSOI (організації, що об´єднує вищі контролюючі органи європейських держав), яка проходитиме у Києві.

Під час зустрічі сторони обмінялись інформацією щодо економічної, політичної ситуації в Україні та Росії в умовах кризи, а також питань взаємодії контролюючих органів обох країн.

С.СТЕПАШИН назвав Рахункову палату України «однією з найсильніших та найпотужніших в Європі, у якої можна повчитись працювати». Одним із доказів авторитетності і успішності роботи Рахункової палати України є, на його думку, той факт, що засідання відбудеться саме у Києві.

За словами С.СТЕПАШИНА, «матеріали роботи подібних контролюючих органів не повинні слугувати сьогочасній політичній ситуації, вони мають бути одним із найсерйозніших інструментів, і заслуга українського парламенту полягає саме в тому, що Рахункову палату вдалося вберегти від політизації та розтаскування між політичними силами».

Учасники розмови також обговорили перспективи активізації співпраці Рахункових палат України та Росії у спільних перевірках, які б не мали політизованого характеру, господарюючих суб´єктів обох країн, за необхідність спільної роботи з найбільш гострих проблем та проведення спільних аналітичних досліджень.

Голова Верховної Ради зі свого боку зазначив, що обом країнам вкрай необхідно приділяти пильну увагу розвиткові науки. На його переконання, у той час, коли «ринок знаходиться у протиріччі із системою управління, середній та малий бізнес більш зацікавлений у розвиткові науки та технологій, ніж великі компанії». «Необхідно робити ставку на науку, технології, інновації, - підкреслив В.ЛИТВИН. - Необхідно опиратися на базові цінності, які об´єднують людей, а не розколюють країну». «Рівень співпраці наших академій наук мають слугувати зразком взаємодії наших країн в інших сферах», - наголосив він.

В.ЛИТВИН ще раз висловився за створення уряду національного порятунку, за необхідність почути думку Президента України, прем´єр-міністра України, голови Національного банку, голови Рахункової палатитощо щодо виходу країни з кризи. На його думку, «слід внести ясність в розвиток країни, провівши перед цим повну інвентаризацію того, що в країні є».

Висловлюючи жаль з приводу відсутності системного використання результатів роботи Рахункової палати в роботі державних органів, В.ЛИТВИН наголосив, що «повну та об´єктивну картину того, що відбувається в країні, може дати саме Рахункова палата».