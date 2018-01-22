Клімкін назвав провокацією заяву Пєскова про нібито непублічні зустрічі Порошенка і Путіна

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає провокацією заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, яку він згодом спростував, про те, що мали місце непублічні зустрічі українського і російського президентів Петра Порошенка і Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства сказав на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року.

«Хочу чітко сказати, я не знаю про жодну непублічну зустріч. Я не розумію, яким чином вони в принципі можуть відбуватися. Я вважаю, що це з боку пана Пєскова не обмовка, а дуже свідома провокація», - сказав він.

«Такі зустрічі (Порошенка і Путіна – УНІАН) відбуваються зараз тільки під час міжнародних форумів або в «нормандському форматі», або в іншому форматі», - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 21 січня в ефірі одного з російських телеканалів Пєсков заявив, що непублічні зустрічі Путіна і Порошенка «мають місце». «Такі зустрічі мають місце, про які ми не повідомляємо», - сказав Пєсков.

У Адміністрації президента України спростували заяву Пєскова і наголосили, що Порошенко не проводив жодних двосторонніх зустрічей з Путіним з моменту укладення Мінських домовленостей.

Згодом свою заяву спростував і сам Пєсков.