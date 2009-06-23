Українці хочуть сильної руки - експерти

Політичні експерти погоджуються, що Україні потрібна сильна президентська влада.

Минулого тижня Сергій ТІГІПКО, який заявив про намір балотуватися на пост Президента України, заявив про необхідність повернення України до сильної президентської влади. Інститут Горшеніна провів експертне опитування щодо того, чи дійсно потрібна Україні сильна президентська влада.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що ідея сильної президентської влади не є новою для України, але є ідеєю, яку підтримує більшість населення. «Результати соціологічних досліджень, які проводить Інститут Горшеніна, демонструють незмінно високий рівень підтримки ідеї саме сильної президентської влади в країні. Від 56% до 60% громадян у різних регіонах підтримують саме сильну президентську владу, в той час як тільки близько 15% громадян підтримують парламентську форму правління», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Експерт вважає, що, акцентуючи увагу саме на цій формі правління, Сергій ТІГІПКО розраховує на отримання електоральних дивідендів. При цьому експерт зазначив, що президентська форма правління не може бути «панацеєю від усіх бід», як і парламентська. «У свій час Томас Джеферсон попереджав, що парламент може перетворитися на колективного диктатора. Зараз народ хоче бачити при владі людину, відповідальну за події у державі. Він хоче брати участь в обранні цієї людини. Він хоче бачити владу персоніфікованою. Все це відповідає історичним традиціям і менталітету українського народу», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Народний депутат від БЮТ Ігор ГРИНІВ вважає, що всі гілки влади у нашій державі повинні бути достатньо сильними. «Демократичне суспільство буде саме тоді, коли і президентська гілка влади сильна, і парламентська, і судова - всі три гілки влади. На сьогоднішній день третьої гілки влади взагалі не існує. Судова гілка влади – це доповнення президентської і парламентської гілок. А перекоси між парламентською і президентською гілками в один чи в інший бік так само є нераціональними», - говорить І.ГРИНІВ.

Народний депутат зазначає, що теоретично в Україні може бути який завгодно устрій. Через зміни до Конституції можна зробити Україну як парламентською, так і президентською державою. «Хоча, що стосується мене, то я вважаю, що наявність і президентської і парламентської гілки влади, більше того, - щоб обидві були достатньо сильними і одна одну врівноважували – це був би правильний вихід для сьогоднішньої ситуації в Україні», - сказав І.ГРИНІВ.

Натомість політолог Володимир ЦИБУЛЬКО вважає, що Україні потрібна саме сильна президентська влада. «Вона ж була у нас. По суті, всі державні інститути були сформовані і стабілізовані саме сильною президентською владою Леоніда КУЧМИ», - зазначає експерт. Найпростішим варіантом втілення сильної президентської влади В.ЦИБУЛЬКО вважає відміну конституційної реформи 2004 року. «Якби ми жили в оточенні виключно парламентських республік, то парламентська республіка для України була б безболісною. А ми живемо по-сусідству з не дуже доброзичливою Росією, яка неодноразово намагалась нав’язати Україні модель саме парламентської республіки - такого собі слабо керованого хаосу. Самі ж російські лідери заявляють, що тільки сильна президентська влада здатна зберегти Росію. По суті, доки громадянами України Росія буде сприйматись як загроза - доти Україні потрібна буде сильна президентська республіка», - вважає В.ЦИБУЛЬКО.

Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ зазначив, що зараз серед населення існує запит на «сильну руку» і це підтверджують соціологічні дослідження. «Це наслідок політичного хаосу, постійних політичних сварок у верхніх ешелонах влади. Зрозуміло, що такий безлад спровокований, в тому числі, і недосконалими змінами до Конституції, які провокують конфлікти між найвищими посадовими особами нашої країни. Завдяки таким недолугим змінам до Конституції, які були ухвалені у 2004 році, створено додаткову лінію конфлікту. У класичних країнах це лінія конфлікту між правлячою коаліцією і опозицією. У нас же додаткова лінія конфлікту: Президент-уряд і Президент-парламент», - говорить І.ЖДАНОВ.

Він переконаний, що Конституцію України потрібно змінювати. І.ЖДАНОВ вважає, що питання конституційного устрою країни буде головним на майбутніх виборах. «Серед громадян України, безумовно, дуже популярна ідея суто президентської республіки. Вона підтримується достатньо великою кількістю українців. Кожний кандидат у Президенти буде іти на вибори зі своїм проектом Конституції і баченням того, якою моделлю конституційного устрою повинна керуватися країна. », - сказав І.ЖДАНОВ.