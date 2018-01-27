Пам’ять про Голокост є складовою національної пам’яті українського народу - МЗС

Жертвами нацистського терору на території України під час Другої світової війни стали 1,5 млн євреїв, понад 4 млн українців та представників інших національностей.

Пам’ять про Голокост, в результаті якого було знищено третину євреїв і який призвів до безлічі жертв серед представників інших національностей, є частиною національної пам’яті українського народу. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

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«Пам'ять про жертви нацистського терору в Україні у Другій світовій війні, а це 1,5 млн євреїв і понад 4 млн українців та представників інших національностей, свято зберігається у нашій державі. Український народ завжди пам'ятатиме трагедію Бабиного Яру. Щороку 29 вересня у День пам’яті жертв нацизму в Україні сотні тисяч українців по всій країні вшановують загиблих у цій страшній трагедії», - сказано у заяві МЗС.

Також у міністерстві зазначили, що важливою міжнародною подією стало відзначення у 2016 році 75-х роковин трагедії Бабиного Яру, у якому взяли участь повноважні делегації багатьох держав світу.

«Ми згадуємо у молитвах невинних жертв, чиї імена назавжди закарбовані на кривавих сторінках історії Другої світової війни та Голокосту. Згадуючи жертв Голокосту, ми не можемо не згадати з відчуттям вдячності і про тих, хто, ризикуючи своїм життям і життям своїх близьких, рятував приречених на смерть – українських праведників світу», - йдеться в заяві.

Як відомо, сьогодні, 27 січня, у світі вшановують пам’ять жертв Голокосту. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту був встановлений рішенням Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року.