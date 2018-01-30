Путін заявив, що до "кремлівського списку" США внесли всіх громадян Росії

За словами президента РФ, йому прикро, що він не потрапив до «кремлівської доповіді».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що до «кремлівського списку» США внесли, по суті, всіх громадян Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі зі своїми довіреними особами, коментуючи оприлюднення в США «кремлівського списку».

Він нагадав, що в цьому списку - представники адміністрації президента РФ, уряду й багато бізнесменів.

«За кожним із цих людей і за кожною з цих структур стоять пересічні громадяни нашої країни. Трудові колективи, цілі галузі, виробництво - по суті всіх нас, усі 146 млн занесли до якогось списку. У чому сенс таких дій, я не розумію», - сказав Путін.

За його словами, «це, безумовно, недружній акт, він ускладнює російсько-американські відносини, які й без того в скрутному становищі перебувають, і завдає шкоди, безумовно, міжнародним відносинам загалом».

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до того, що його прізвища немає в цьому списку, Путін сказав: «Прикро».

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При цьому він заявив, що РФ має намір уважно стежити за тим, як розвиватиметься ситуація.

«Тому що там є ще якийсь секретний список, у цьому списку, кажуть, якісь прізвища з якимись зірочками, треба з цим розібратись, як це буде все відбуватись», - додав він.

При цьому Путін заявив, що Росія хоче розвивати відносини з США.

«Ми не зацікавлені в тому, щоб згортати відносини, ми навпаки хочемо розвивати наші відносини зі Сполученими Штатами. Впевнений, що в цьому зацікавлений народ Сполучених Штатів, народ Росії, й у світі зітхнуть із полегшенням, якщо побачать, що дві найбільші ядерні держави вибудовують відносини по-сучасному, з повагою один до одного. Але всі повинні розуміти, що нескінченної здачі позицій очікувати неможливо», - підкреслив Путін.

За його словами, Росія не збирається «лізти на рожен» і загострювати ситуацію, але буде терпляче вибудовувати відносини з США настільки, наскільки вони до цього готові.

Водночас він підкреслив, що Росія може обійтися без спільної роботи з США, але в ній всі зацікавлені, нерозумно згортати відносини до нуля.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список 210 наближених до Путіна осіб, стосовно яких можуть бути запроваджені санкції. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації президента, «інші високопосадові політичні лідери» і олігархи.

До списку, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили і очільники російських держкорпорацій, серед них керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сєчін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

Серед «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.

У Раді Федерації РФ публікацію «кремлівського списку» назвали «політичною параноєю» у США, а також «спробою взяти Росію на переляк».