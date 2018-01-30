Путін заявив, що до "кремлівського списку" США внесли всіх громадян Росії

15:17, 30 січня 2018
Політика
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Володимир Путін / REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі зі своїми довіреними особами, коментуючи оприлюднення в США «кремлівського списку».

Він нагадав, що в цьому списку - представники адміністрації президента РФ, уряду й багато бізнесменів.

«За кожним із цих людей і за кожною з цих структур стоять пересічні громадяни нашої країни. Трудові колективи, цілі галузі, виробництво - по суті всіх нас, усі 146 млн занесли до якогось списку. У чому сенс таких дій, я не розумію», - сказав Путін.

За його словами, «це, безумовно, недружній акт, він ускладнює російсько-американські відносини, які й без того в скрутному становищі перебувають, і завдає шкоди, безумовно, міжнародним відносинам загалом».

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до того, що його прізвища немає в цьому списку, Путін сказав: «Прикро».

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При цьому він заявив, що РФ має намір уважно стежити за тим, як розвиватиметься ситуація.

«Тому що там є ще якийсь секретний список, у цьому списку, кажуть, якісь прізвища з якимись зірочками, треба з цим розібратись, як це буде все відбуватись», - додав він.

При цьому Путін заявив, що Росія хоче розвивати відносини з США.

«Ми не зацікавлені в тому, щоб згортати відносини, ми навпаки хочемо розвивати наші відносини зі Сполученими Штатами. Впевнений, що в цьому зацікавлений народ Сполучених Штатів, народ Росії, й у світі зітхнуть із полегшенням, якщо побачать, що дві найбільші ядерні держави вибудовують відносини по-сучасному, з повагою один до одного. Але всі повинні розуміти, що нескінченної здачі позицій очікувати неможливо», - підкреслив Путін.

За його словами, Росія не збирається «лізти на рожен» і загострювати ситуацію, але буде терпляче вибудовувати відносини з США настільки, наскільки вони до цього готові.

Водночас він підкреслив, що Росія може обійтися без спільної роботи з США, але в ній всі зацікавлені, нерозумно згортати відносини до нуля.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список 210 наближених до Путіна осіб, стосовно яких можуть бути запроваджені санкції. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації президента, «інші високопосадові політичні лідери» і олігархи.

До списку, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили і очільники російських держкорпорацій, серед них керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сєчін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

Серед «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.

У Раді Федерації РФ публікацію «кремлівського списку» назвали «політичною параноєю» у США, а також «спробою взяти Росію на переляк».

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Теги: #оточення Путіна#Кремлівська доповідь#громадяни Росії