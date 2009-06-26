Експерти підрахували вартість президентської медіа-кампанії

Вартість майбутньої політичної медіа-кампанії буде на 30–40% нижчою, ніж вона могла б становити у некризовий час, зазначає тижневик «Коментарі:».

«На мою думку, сумарні бюджети політичних кампаній різних кандидатів будуть меншими, ніж 2007 року. З огляду на спад в економіці й загальне зниження різних цін, виражених у валюті (зарплати, послуги), я думаю, що вся кампанія коштуватиме на 30–40% дешевше, ніж вона могла б коштувати у звичний, некризовий час», – висловив припущення Олексій ПОГОРЄЛОВ, голова Української асоціації видавців періодичної преси (УАВПП).

«Зараз у штабах займаються тим, що підраховують бюджети. Адже ще ніхто не знає точної дати виборів і термінів президентської кампанії (УНІАН: Верховна Рада України 23 червня призначила вибори Президента України на 17 січня 2010 року). Я думаю, що для п’ятірки кандидатів витрати обчислюватимуться кількома сотнями мільйонів доларів. Із них на зовнішню рекламу піде, приблизно, 10–15%, а більшість коштів спрямують на телевізійну рекламу - як на пряму, так і на розміщення замовних матеріалів», - заявив виданню голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО.

Як зазначає тижневик, співвідношення заробітку медіа-носіїв, швидше за все, залишиться на рівні 2007 року: левова частка дістанеться телебаченню, на другому місці буде преса. Радіо й Інтернет, відповідно, опиняться на третьому й четвертому місцях.

На думку аналітиків, частка преси у майбутній політичній медіа-кампанії може трохи збільшитися і скласти приблизно 3,5% від загальної кількості витрат. Але не стільки за рахунок розміщення прямої рекламної інформації, скільки за рахунок «джинси» або піар-статей.

"Преса, мабуть, єдиний канал комунікації, який користується найбільшою довірою людей. Адже люди історично звикли вірити газетам, церкві й іншим людям з кола свого спілкування. Крім того, преса — це найефективніший канал поширення інформації, яка вимагає деякого осмислення, до чітко окреслених цільових аудиторій. Отже, для вирішення такого непростого завдання, як просування того чи іншого політика, у нинішніх умовах просто необхідне серйозне перенесення акцентів у комунікації з прямої реклами на піар», - зазначив О.ПОГОРЄЛОВ.