Ющенка просять підписати закон: «у нас пива п'ють більше, ніж води»

Підвищення акцизів на пиво може зупинити розвиток пивної «культури» серед молоді і допомогти в наповненні державного бюджету. Таку думку висловили в коментарях УНІАН народні депутати – представники всіх фракцій, які закликають главу держави Віктора ЮЩЕНКА підписати відповідний закон.

Зокрема, народний депутат від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ вважає необхідним підвищення акцизу на пиво, оскільки «у нас пива п`ють більше, ніж води». Він упевнений, що введення акцизів приведе до оздоровлення суспільства.

«Нинішні акцизи в рази нижчі за акцизи на пиво у найближчих європейських сусідів – Чехії та Словаччини. Бюджети цих країн одержують набагато більші грошей, прибуткова частина бюджету наповнюється. Нам потрібно покривати дефіцит бюджету, який у нас прогнозується в 2009 році близько 31 млрд. грн. На сьогоднішній день, в першу чергу, потрібно збільшувати доходи. Ми не можемо знизити пенсії, зменшити зарплати працівникам бюджетної сфери», – заявив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

При цьому депутат не прогнозує спаду в пивній галузі після підвищення акцизу. «Зате можна боротися за якість цього продукту. Я не вважаю українське пиво якісним. Там використовуються іноді продукти не тільки натурального походження. Пиво не повинне бути найдешевшим продуктом, а повинне бути якісним і відповідати світовим стандартам», – відзначив він.

Народний депутат від Блоку Литвина Юрій ЛИТВИН переконаний, що акциз на пиво сьогодні занижений і вимагає корекції. «Наша фракція голосувала і голосуватиме за підняття акцизів: у нас молоко дорожче, ніж пиво», – відзначив він.

Коментуючи недавній скандал з «пивними мільйонами», народний депутат від «Нашої України – Народної самооборони» Владимир В’ЯЗІВСЬКИЙ висловив думку, що депутатів «підставили».

«Ми не голосували за цей пункт, його від нас заховали. У документах, які були роздані, жодного слова про фінансування ВР не було – це фальсифікація. Я б теж на місці Президента не підписав цей закон і з`ясував, за що голосували депутати. Хай вийде та політична сила і скаже: «Це ми ініціюємо 100 млн. грн. на утримання Верховної Ради», тоді буде зрозуміло, хто його підтримав і з якою метою», – сказав він.

Водночас народний депутат підкреслив необхідність підвищення акцизів на пиво.

Представник від «Нашої України – Народної самооборони» Владимир КАРПУК вважає, що Президент ветував закон через те, що більше 97 млн. грн. пропонувалися для збільшення фінансування ВР. Проте депутат наполягає на підвищенні акцизів, оскільки «у молоді формується «пивна культура».

«Підвищення акцизів на пиво направлене на те, щоб менше молодь ним зловживала. Певний ефект від цього буде», – упевнений депутат.

На думку народного депутата від БЮТ Володимира КАПЛІЄНКА, вживання пива – це вживання спиртного напою, і доступ до нього повинен бути обмежений «або шляхом введення додаткових акцизів, мит і фінансових вилучень, або – перегляду політики ставлення до пивної галузі». «Я повторно проголосував за підвищення акцизів на пиво», – повідомив народний обранець.

Крім того, він вважає необхідним прирівняти пиво до алкогольного напою з відповідним введенням обмежень на його споживання – з 21 року, обмеженням місць продажу і покаранням реалізаторів, які продають пиво неповнолітнім. «Це моя принципова позиція. Мене абсолютно не цікавлять фінансові наслідки таких рішень для виробників пива. Сьогодні підліток купує пляшку пива, тому що вона дешевша за пачку жуйок, і після 20 років живе без нирок. Потрібно прирівняти пиво до алкогольних напоїв», – вважає В.КАПЛІЄНКО.

Народний депутат від БЮТ Олександр РЯБЕКА відзначив, що, прикриваючись спонсорством спортивних змагань, виробники пива завдають шкоди саме молодому поколінню. «Масове вживання пива несе небезпеку для держави і для молоді. Акцизи повинні бути такими, щоб від цього мала прибуток держава – тоді продукт буде якісним», – вважає депутат. Також, на думку депутата, потрібно упорядкувати вживання пива. О.РЯБЕКА навів приклад Білорусі, де заборонено вживання пива до 18 років, а також обмежені місця вживання цього продукту в громадських місцях.

У свою чергу народний депутат від БЮТ Олег ШЕВЧУК відзначив, що підвищувати акцизи потрібно пропорційно на всі алкогольні напої.

«Пивний лобізм потрібно відсікати. Я згоден, що контролювати споживання алкогольних напоїв потрібно підвищенням цін на нього, при цьому покращуючи якість», – прокоментував депутат.

Про необхідність підвищення акцизів на пиво заявив також депутат від Партії регіонів Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Я прихильник того, щоб прирівняти пиво до алкогольних напоїв. Краще хміль і ячмінь продавати на експорт, чим гробити свою молодь. Яке б лобі у пивних виробників не було – пивний акциз буде піднятий і пивний напій буде віднесений до алкогольних. Наша фракція підтримує посилення закону відносно всіх спиртних напоїв, які розпиває молодь», - повідомив регіонал.

Представник комуністів – народний депутат Олексій БАБУРІН відзначив безконтрольність найприбутковіших галузей економіки, а так само те, що «алкогольні напої сьогодні доступніші, ніж у 60-х роках».

Народний депутат від Партії регіонів Віктор КОРЖ нагадав, що «всі ініціативи, пов`язані з обмеженнями алкоголю, тютюну, пива, ми (ПР – УНІАН) не тільки підтримували і підтримуватимемо, але в більшості з них виступаємо розробниками і співавторами».

Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ нагадав вираз з класики радянського кінематографа: «Пити треба менше».

«Я думаю, що акцизи повинні бути виведені на той рівень, який є стандартним в європейських країнах, і ми рухаємося в цьому напрямку, як би це боляче не було споживачеві», – відзначив депутат.

Про активну підтримку підвищення акцизів на пиво заявив також лідер громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Через оскаженілу та агресивну діяльність алкогольних, тютюнових і гральних комерсантів – виробників і торговців – нація вироджується. З 1991 року Україна втратила більше 6 млн. своїх співгромадян. Необхідно переглянути ставлення до пива, обмежити його споживання, розповісти людям про шкоду цього напою для здоров`я. Споживання пива повинне піти в тінь і перестати бути нав`язливим. Для цього його потрібно прирівняти до алкогольних напоїв», – сказав він.

При цьому В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ відзначив, що не закликає заборонити вживання пива, але необхідно поставити його вживання в рамки, а також – посилити законодавство відносно пива і наполягти на його виконанні.

«Ми не віднімаємо у молоді «останнє», але закликаємо заборонити вживання пива на вулицях, переламати цю тенденцію серед молоді, зменшити масовість споживання», – говорить він.

На думку головного координатора громадянської кампанії, не варто звертати увагу на позицію виробників: «Їхня мета - отримання прибутку за всяку ціну». «Президентові потрібно пам`ятати про здоров`я нації, підписуючи закон», – вважає громадський діяч. При цьому він нагадав, що акциз на пиво був «штучно заморожений» і не піднімався протягом останніх трьох років.

«Потрібно вирівняти акциз на пиво відповідно до підвищення акцизів на спирт», – говорить В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 3 червня п. р. Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" і деякі інші закони України», який передбачає підвищення акцизу на пиво на 93,5% – з поточного рівня 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр. Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося направити на додаткові витрати, пов`язані зі збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року. При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася в сумі 160 млн. грн. Крім того, ці кошти планувалося направити на реалізацію заходів по цілодобовому водозабезпеченню Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка" – 22,5 млн. грн.

Проте, після того, як закон був внесений на підпис Президентові України, стало відомо, що додаткові кошти від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір направити не тільки на закупівлю інсуліну, але і на утримання свого апарату. Згідно з цим законом, передбачалося збільшення фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував цей закон.

23 червня Верховна Рада прийняла в новій редакції (з урахуванням пропозицій Президента) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України».

Парламент частково підтримав пропозиції Президента. Зокрема, врахував пропозиції глави держави в частині виключення положень про збільшення витрат Верховної Ради в сумі 97 млн. грн.

«За» проголосували 343 депутати: 128 депутатів від Партії регіонів, 152 – від БЮТ, 20 – від НУНС, 25 – від КПУ і 18 – від Блоку Литвина. Того ж дня законопроект був повторно направлений на підпис Президентові України.