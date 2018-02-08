Президент Австрії в березні відвідає Україну

17:17, 08 лютого 2018
Політика
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Про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з австрійським колегою у Відні / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з австрійським колегою у Відні.

«Я щасливий проінформувати, що федеральний президент прийняв моє люб’язне запрошення в середині березня відвідати Київ, і ми чекаємо з нетерпінням вашого візиту», - сказав він.

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За словами Порошенка, «родинне дерево австрійського президента своїм корінням проростає в Україну».

«У нинішній Полтавській області зростав Ваш, пане президенте, прадід Максиміліан Георг Раймонд, і я впевнений у тому, що під час візиту пана президента ми надамо йому більш докладну інформацію», - сказав Порошенко.

Також президент України Петро Порошенко заявляє, що Австрія підтримує українські пропозиції щодо розміщення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на окупованому Донбасі.

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Теги: #Президент Австрії в Україні#Австрія Україна