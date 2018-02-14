У Кремлі підтвердили розмову Порошенка і Путіна: обговорювали обмін ув'язненими і катастрофу Ан-148

Також лідери країн говорили про необхідність виконання Мінських домовленостей.

У Кремлі підтвердили факт телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка, сторони обговорювали обмін полоненими і розслідування катастрофи Ан-148.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Дійсно, позавчора (12 лютого - УНІАН) була телефонна розмова між Порошенком і Путіним. Дзвонив Порошенко. Президент України висловив співчуття главі російської держави в зв'язку з авіакатастрофою, яка сталася напередодні, говорив про готовність взаємодіяти по лінії виробника і з'ясування причин авіакатастрофи», - сказав Пєсков.

За його словами, також згадувалася тема необхідності розпочатого до Нового року обміну ув‘язненими особами. Пєсков підкреслив, що президенти «детально зупинилися на цій темі».

Він також додав, що наголошувалося на необхідності виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, раніше на сайті видання ZN.UA з посиланням на джерело з'явилася інформація про те, що 12 лютого Порошенко провів телефонну розмову з Путіним. Розмова відбулася з ініціативи української сторони з нагоди третьої річниці підписання Мінських домовленостей.

Факт розмови лідерів двох країн виданню підтвердили в прес-службі Адміністрації президента України. «Президент України провів телефонну розмову з президентом Росії для активізації звільнення українських заручників, зокрема обміну полонених прикордонників і звільнення українських військових на окупованих територіях. Також було обговорено порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки», яка запланована на 16 лютого в Мюнхені. Телефонна розмова відбулася в координації з європейськими партнерами по «нормандського формату» і американськими союзниками», - сказали в АП.