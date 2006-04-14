В Україні великими тиражами друкуватимуть «Пісьма братана»

Опубліковано першу українську книгу, яка складається виключно з електронних листів, – «Пісьма братана». Про це УНІАН повідомили видавці книги.

Перший тираж книги «Пісьма братана» - 10 тис. екземплярів. «Ми очікуємо, що цей тираж буде проданий до вересня поточного року. Вже до кінця року ми плануємо довипуск близько 100 тисяч екземплярів. Планка, яку ми ставимо – 1 мільйон екземплярів. 1 мільйон – це реальне свідоцтво культурного явища», - зазначив генеральний директор PR-компанії «MTI-consulting» Ярослав ВЕДМІДЬ.

За його словами, на сьогодні серед української молоді читання книг непопулярне, порівняно з комп`ютерними іграми й іншими розвагами. Щоб привернути увагу до нової книги і читання взагалі, видавництво «Буква і цифра» спільно з PR-компанією «MTI-consulting» розробило ряд орієнтованих на молодь промо-заходів, об`єднаних у проект «Братішка, Читай книжку».

Зокрема, для просування книги створені рекламні ролики і промо-фільм, які будуть презентовані в рамках 8-го Київського міжнародного книжкового ярмарку, а також спеціальні заставки і рінг-тони для мобільних телефонів. Планується також розміщення реклами на зовнішніх носіях, у метрополітені, розповсюдження листівок, проведення рекламних акцій в «спальних» районах міст, на територіях вищих і середніх учбових закладів.

В основу книги «Пісьма братана» лягли реальні електронні листи киянина Жені ГАЛЯСА, написані ним у 2002 році. «Особливість книги не лише в тому, що вона складається з електронних листів, але й в сюжетах, у мові, якою вона написана», - наголосив директор видавництва «Буква і цифра» Олександр ВОРОШИЛО. «Важко позначити цю мову – називайте її «суржик» або транслітерована російська – це були оригінальні листи, тому ми не бачили сенсу замінювати її російською. Це оригінальна мова автора», - пояснив О.ВОРОШИЛО.

За словами 18-річного автора, він писав тією ж мовою, якій звик спілкуватися зі своїми друзями.

«Пісьма братана» - третя книга видавництва «Буква і цифра». Раніше були опубліковані книги «Антологія українського саміздату» і «Всі наші», які також засновані на матеріалах мережі Інтернет.